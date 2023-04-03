В этой девчушке ее не узнать: Климова в детстве была похожа на ангелочка (фото)

Губки бантиком, бровки домиком — в этой милой и слегка недовольной девчушке на фото сложно узнать 45-летнюю звезду «Бедной Насти» и «Чемпионов» Екатерину Климову. Детская фотография запечатлела актрису с мамой — Светланой Владимировной. Мало кто знает, но отец Климовой сидел в тюрьме за преднамеренное убийство.

После освобождения из мест лишения свободы Александр взялся за воспитание девочки, и его методы нельзя было назвать мягкими. Однако кинозвезда благодарна отцу: так он привил ей навык самодисциплины. Именно ему, как считает артистка, она обязана своим успехом.

Более 90 ролей в кино и театре, многочисленные награды (например, за роль Дездемоны в постановке «Отелло» Бориса Морозова) и рекламные контракты — все это стало реальностью для Климовой. Невзирая на плотный график, артистка не забывает о семье. Много времени она проводит с мамой (отца не стало в 2010-м) и детьми. Они, как ей кажется, и есть ее секрет молодости.