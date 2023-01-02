В этой бабушке никто не узнает Машу из «Одиноким предоставляется общежитие» (фото)

Татьяна Божок прославилась на всю страну десятками ярких второстепенных ролей. Артистка блистала в картинах «Одиноким предоставляется общежитие», «Взрослый сын» и, например, «Тревожное воскресенье». При этом в 90-е знаменитость неожиданно пропала с экранов.

Причин, по которым Божок прекратила сниматься, было несколько. Дело в том, что в стране начался кризис, который затронул и кинематограф. Артисты не могли найти проекты, а разработки многих фильмов и сериалов так и не продвинулись дальше сценария. Помимо этого, родители знаменитости столкнулись с проблемами со здоровьем. Все родные Татьяны разъехались по разным городам, поэтому именно на ее плечи легла забота о близких.

В итоге Татьяна решила навсегда оставить кинематограф. Она сконцентрировалась на озвучке персонажей и до сих пор дарит свой голос героям голливудских проектов.

О жизни же актриса рассказывает в своих социальных сетях. Она регулярно делится с поклонниками фотографиями и своими рекомендациями фильмов и сериалов. Фанаты же отмечают, как сильно изменилась внешность Татьяны, которая теперь больше похожа на бабушку.