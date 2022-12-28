В этой 56-летней россиянке никто бы не признал дочь советского Ихтиандра (фото)

Владимир Коренев стал отцом в 1966 году, когда на свет появилась его дочь Ирина. Девочка стала единственным ребенком в семье звезды «Человека-амфибии», воспитанию которой он посвятил все свое свободное время.

Ирина жила в актерской семье и решила пойти по стопам своих родителей. После школы она поступила ГИТИС, а спустя четыре года вошла в труппу «Электротеатра Станиславский», где служили и ее мама с папой.

С тех пор артистка посвящает все свое время театру. За годы работы она смогла зарекомендовать себя как талантливая артистка, а ее спектакли проходят с неизменным аншлагом. При этом мало кто из фанатов догадывается, что Коренева — дочь того самого экранного Ихтиандра. Дело в том, что артистка совсем не похожа на своего прославленного отца и больше напоминает мать Алефтину Константинову.

«Папиной красоты дочь не унаследовала, увы», — удивляются поклонники.

Сама артистка при этом никогда не стремилась хвастаться родителями. Она скромно строила карьеру и пыталась добиться успеха только своим честным трудом.