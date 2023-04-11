В этот знак Зодиака лучше не влюбляться: поберегите нервы

Представители этого знака заставят вас пожалеть о том, что сделали выбор в их пользу.

Несовпадение ценностей и взглядов на жизнь - одна из самых частых причин, по которым расстаются вчерашние партнеры. Розовые очки, которые свойственно носить влюбленным в самом начале отношений, рано или поздно спадают, открывая взгляду все недостатки избранника. С какими-то из них можно мириться, от других можно попробовать избавиться общими усилиями, третьи же настолько невыносимы и вместе с тем неискоренимы, что было бы проще расстаться с человеком. Астрологи рассказали, с каким знаком зодиака построить любовь сложнее всего - можно потратить кучу нервов, но так и не добиться результатов.

Дева

Связываться с представителями земного знака, по мнению астрологов, себе дороже. Ведь Девы - не из тех, кто станет прислушиваться к желаниям, потребностям, мнению своего партнера. Начиная встречаться с этим знаком, стоит быть готовым к их упертости, неуступчивости и неумению слышать другого.

Девы - настоящие мастера вбить что-то себе в голову.

А уж после того, как они это сделают, переубедить их не сможет никто. Уроженцы земного знака отличаются редкостным упрямством с самого детства, несмотря на уговоры и замечания взрослых, все равно поступают по-своему. С возрастом это не проходит.

Чем старше становится Дева, тем меньше шансов, что она хотя бы на миг отступится от своих принципов и прислушается к мнению окружающих. Даже близким людям не давно повлиять хотя бы немного на ее взгляды и поступки. Консервативные и педантичные, представители этого знака доведут кого угодно.

Жить в паре с Девой невероятно сложно. У нее своя точка зрения на каждый вопрос.

Как обустроить квартиру? Что приготовить на ужин? Чем заняться в выходные? На все эти вопросы у уроженцев земного знака есть готовый ответ, который не подлежит обсуждению. Как Дева сказала - так и будет. Точка.

Если партнер не хочет, чтобы стены в спальне были зеленого цвета или терпеть не может цветную капусту, это его проблемы. Дева лучше знает, что по вкусу ее близким, а также о том, что по-настоящему полезно, красиво, правильно и так далее по списку. Протестовать, убеждать, скандалить бесполезно.

Кроме того, Девы - большие любители покритиковать своих партнеров.

Необходимо быть готовым к тому, что уроженцы знака постоянно высказывают свое недовольство, зачастую в достаточно резкой форме. Похвалы от Девы можно добиться лишь в том случае, если жить по ее правилам.