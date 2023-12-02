В этот очевидный факт о передаче «Следствие вели…» не верят тысячи людей: испытайте и вы себя

Криминальная программа «Следствие вели…» наделала много шума среди зрителей. Это был один из первых проектов на телевидении в таком сложном и нервном жанре. А к тому же и вопросов вызывал великое множество.

Что же смущало фанатов криминальной хроники? Огромное количество жутких и разноплановых преступлений, о которых денно и нощно шла речь в «Следствие вели…». Особо подозрительные зрители тут же заголосили, что программа — подстава, герои — актеры, ведь такое количество злодеяний не может происходить даже в такой огромной стране, как Россия!

Оказалось, абсолютное большинство преступлений, о которых рассказывал в шоу Леонид Каневский, было реальным. И проверить это очень просто: нужно лишь указать в поисковой строке любого браузера героев уголовного дела, которое вызывает сомнение. Каневский, кстати, проявил мудрость и публично «затыкать» неверующих не стал. Тем более что на рейтинги это никак не повлияло.