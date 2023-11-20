В этот миф о «Фаине» верят, хотя не стоит: Алибасов всех обманул

Плагиат — бич российской популярной музыки. Ради хитов артисты готовы на откровенное воровство у зарубежных исполнителей. И обычно им все сходит с рук: немногие американцы или итальянцы готовы судиться с коллегами из России. Решил не церемониться и Бари Алибасов с композицией «Фаина».

Знаменитая песня группы «На-На» была нагло украдена у турчанки Сезен Аксу. Ее творение Şinanay звучит почти идентично с российским поп-хитом. К тому же ее музыкальный ритм «Шинанай» был использован в припеве песни. Сейчас Алибасов заявляет, что с артисткой он в свое время договорился, но это не так.

Музыкальный критик Олег Кармунин обращает внимание на то, что авторами мелодии на пластике 1992 года значатся Андрей Потемкин и Бари Алибасов, а турецкую песню якобы просто «цитируют». Никаких упоминаний об Аксу «На-На» не оставляли. Алибасов вспомнил о турчанке лишь после обвинений в плагиате.