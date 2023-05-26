В этот месяц чаще всего рождаются долгожители: вы есть в списке?

Долгая и счастливая жизнь - заветная мечта каждого человека. Безусловно, ее продолжительность зависит от целого ряда факторов, в числе которых - генетика, образ жизни, наличие вредных и полезных привычек и т.д. Но, согласно последним исследованиям, немаловажную роль играет и месяц рождения человека. Рассказываем, в какое же время года появляются на свет люди с самыми высокими показателями длительности жизни.

Исследование на эту тему провели американские ученые.

Для того, чтобы узнать, в каком месяце рождается большинство долгожителей, они проанализировали данные более полутора тысяч человек. К каким же результатам пришли исследователи по завершении такого масштабного эксперимента?

За основу ученые взяли данные людей, проживающих в США в период с 1880 по 1995 год - длительность жизни каждого из них превышала сто лет. Затем исследователи обратились к информации о ближайших родственниках долгожителей и их потомков. В общей сложности им пришлось собрать данные о 11 тысячах людей.

Специалисты пытались обнаружить закономерность между продолжительностью жизни и факторами, которые на нее влияют. И им удалось найти интересную связь между датами рождения долгожителей. Как оказалось, многие из них появились на свет в определенный отрезок времени и прожили гораздо дольше ровесников.

По словам ученых, большинство долгожителей рождаются осенью - в период с сентября по ноябрь.

Мистическое совпадение? Вовсе нет. Исследователи говорят, что на длительность жизни влияют вполне конкретные земные факторы, а именно еда и условия проживания. Они закладывают фундамент здоровья в первые месяцы жизни человека.

Дети, которые появляются на свет осенью, проводят свои первые месяцы жизни в благоприятных погодных условиях. Никаких резких перепадов температур, погода преимущественно теплая и стабильная. А поскольку осень - время сбора урожая, вместе с материнским молоком эти младенцы получают много полезных питательных веществ.

Несмотря на благоприятные условия при рождении, людям, рожденным осенью, все равно необходимо придерживаться правил здорового образа жизни и не рисковать собой понапрасну.

Недаром говорится, что здоровье нужно беречь смолоду - важно внимательно следить за своим самочувствием и обращаться к специалистам при тревожных звоночках.