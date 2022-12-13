В этот голос влюбилась вся страна: ахнете, какая красавица озвучила Марлен Дитрих

Как это часто бывает, актеры озвучки не получают у себя на родине и сотой доли популярности своих иностранных «коллег-оригиналов». Эта участь постигла и советскую актрису Светлану Коновалову. Ее голосом говорила героиня великой Марлен Дитрих в картине «Нюрнбергский процесс», также артистка озвучивала Анни Жирардо в фильме «Старая дева».

Сама Коновалова была настоящей красавицей и не уступала зарубежным кинодивам. В молодости актриса, действительно, походила на Дитрих: холодный типаж, пронзительный взгляд, белокурые локоны и бледная кожа. Карьера Коноваловой сложилась хорошо: на ее счету появление в 170 фильмах. Единственным существенным минусом стало отсутствие главных ролей, за исключением Веры в картине «Письмо».

Сдержанная игра Коноваловой органично выглядела на экране, ведь артистка вкладывала душу в каждую роль. Не менее запоминающимися были и ее работы по озвучке: уникальный голос полюбился зрителям и навсегда остался в их памяти.