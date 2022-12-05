В этот голливудский миф верит каждый: в реальности он может стоить вам жизни

Штампы из голливудских фильмов настолько глубоко въелись в подсознание зрителей, что многие верят в их подлинность. Однако вера в один из них может стоить человеку жизни.

Речь идет о якобы действенном методе борьбе с акулами. Эти грозные и смертоносные обитатели морского мира способны с легкостью атаковать человека и лишить его жизни. Многие держат на такой случай «полезный» совет, взятый из голливудского кино: при нападении акулы нужно ударить ее по носу, и тогда грозный зверь опешит и уплывет восвояси.

Даже если это и так, проверить действенность этого метода вряд ли кому-либо представится возможным. Действительно, от удара в нос акулы испытывают неприятные ощущения, вот только реализовать это на практике очень сложно.

Чтобы вырубить животное под водой одним движением, нужна такая же подготовка, как у профессионального боксера Конора Макгрегора. Но далеко не факт, что человеку удастся попасть прямо в нос стремительно плывущей на него акуле. Как советует Дзен-канал World of cinema, можно надавать зверю по жабрам и глазам, только тогда, возможно, его удастся от себя отогнать.