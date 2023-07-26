В этот год рождаются женщины, от которых мужчины просто без ума: вы среди них?

Восточный гороскоп по своему принципу похож на зодиакальный - считается, что люди, рожденные в тот или иной год, заимствуют определенные качества у животного-покровителя. Одни знаки восточного гороскопа наделяют своих подопечных мудростью, другие - оптимизмом и легким отношением к жизни, третьи - силой воли. Астрологи назвали знак, которому животное-покровитель дарует грацию, эффектность и благородство - особенно сильно эти качества проявляются у представительниц прекрасного пола.

Лошадь

Женщины, рожденные в год Лошади, наделены удивительной любовью к жизни. Кажется, что они никогда не грустят, не унывают, не ворчат по мелочам. Впрочем, почему же “кажется”? Ведь на самом деле все так и есть - Лошадь буквально излучает позитив и доброжелательность.

Легкий нрав помогает представительницам этого знака успешно выходить из сложных ситуаций.

Там, где другие люди стали бы понапрасну возмущаться, капризничать, выражать недовольство, Лошадь просто пожмет плечами, пошутит и отправится дальше.

Лошадь в принципе легко отпускает проблемы и сложности из своей жизни. Она не станет зацикливаться на неприятных мелочах, смаковать их, возвращаться к ним в памяти снова и снова. Уроженки этого восточного знака не злопамятны и не мстительны - у них полно дел поинтереснее.

Искренность - качество, которое также свойственно Лошади.

Она быстро находит общий язык с людьми как раз таки благодаря этой черте. Улыбчивая, отзывчивая, приятная в общении - такой предстает Лошадь перед собеседниками. Люди тянутся к ней, просят совета и мнения по тому или иному поводу.

Дама, появившаяся на свет под этим знаком, по своей натуре - лидер. Даже если сама она не стремится к этому, друзья и коллеги единодушно признают ее душой и сердцем компании. В отсутствие Лошади все скучают по ней, поскольку она привносит в посиделки особенную атмосферу.

Мужчины без ума от представительницы этого знака.

Яркая, эффектная внешне, харизматичная, она неизменно привлекает к себе взоры противоположного пола. Недостатка в поклонниках у Лошади нет - причиной тому являются ее качества, перечисленные выше, и природная красота.

Очарованию женщины-Лошади невозможно противиться. Сама же она очень избирательна в отношениях и покорится тому мужчине, который в чем-то похож на нее. Представительницу знака привлекают сильные, обаятельные, искренние парни, на которых во всем можно положиться.