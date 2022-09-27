В этот факт о конкурсе «Мисс Вселенная» россиянам будет сложно поверить

Русские девушки негласно считаются самыми красивыми в мире. Вот только «официально» подтвердить это оказалось довольно сложно. На популярном конкурсе «Мисс Вселенная» удача участниц из России, мягко говоря, обходит стороной.

Соревнование проводится с 1951 года, но русская красавица впервые появилась на нем лишь в 1994 году. И чередой побед наши представительницы похвастаться с тех пор не могут. Единственный раз, когда жюри присудило главную корону и титул участнице из России, был в 2002 году. «Мисс Вселенной» стала Оксана Федорова. Впрочем, вскоре она отказалась от почетного звания. Кстати, впервые в истории. Оксана предпочла вернуться в Санкт-Петербург, чтобы работать над диссертацией. В результате ее титул перешел сопернице из Панамы.

Абсолютное первое место по числу победительниц занимает США. Американки получали корону сразу 8 раз. Всего в одной победе уступают им представительницы Венесуэлы. А замыкают тройку красавицы из Пуэрто-Рико, выигрывавшие титул 5 раз.