В этот день весной 2023 нужно отказаться от негатива: отметьте в календаре

Астрологические явления, которые происходят в течение года, оказывают свое влияние на самочувствие и настроение людей. Некоторые небесные события несут с собой позитивную энергетику и хорошие новости, другие - негатив и сильные отрицательные эмоции. Однако, как говорят астрологи, если приготовиться к такому повороту событий заранее, неблагоприятных последствий можно избежать. Весной 2023 года все знаки зодиака почувствуют на себе темное влияние лунного затмения. Рассказываем, когда оно произойдет и что делать, чтобы не попасть в его ловушку.

5 мая

В этот день закроется первый в 2023 году коридор - так в астрологии называется промежуток времени между солнечным и лунным затмениями. Коридор, о котором идет речь, откроется 20 апреля и завершится 5 мая. И если день солнечного затмения будет благоприятным, то день затмения - наоборот.

Астрологи назвали точное время лунного затмения.

Оно состоится с 18:15 до 22:32 по московскому времени.

При желании можно будет наблюдать за ним - специалисты обещают, что астрологическое явление будет хорошо видно почти на всей территории страны.

В этот день небесные светила обещают всем знакам зодиакам множество неприятностей. В первую очередь 5 мая нелегко придется эмоциональным людям - с самого утра их будет одолевать беспричинная тревога. Нервы будут на пределе, главное - не сорваться.

Хамство в общественным местах, критика от начальства, невкусный обед в кафе - любая мелочь в этот день будет работать на то, чтобы вывести из себя.

Держать себя в руках помогут специальные расслабляющие методики, йога, антистрессовые практики.

Правда, если дело касается не бытовых или рабочих мелочей, а серьезных вопросов, например, взаимоотношений с любимым человеком, лучше не копить негатив в себе. Но и выплескивать его бездумно тоже не стоит. Если возникнет проблема, ее необходимо спокойно и взвешенно обсудить.

Астрологи убеждены, что, проговорив с близкими людьми или специалистом сильные неприятные эмоции, можно сделать шаг в направлении чего-то важного.

Словно оттолкнувшись ото дна, подняться на поверхность и увидеть на горизонте долгожданную цель.

После того, как 5 мая закончится, не спешите вздыхать с облегчением - неблагоприятные последствия будут чувствоваться еще на протяжении нескольких дней. Нервничать из-за этого не стоит, вскоре роковой коридор закроется и унесет с собой в прошлое все беды.