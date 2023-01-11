В этот день недели рождаются настоящие гении: проверьте, повезло ли вам

Многие родители не скрывают: они мечтали бы, чтобы их дети оказались настоящими гениями. Как оказалось, с весьма высокой вероятностью они могут определить это уже с первых секунд жизни своего ребенка.

Определяющими факторами в этом случае являются день и время рождения малыша. К такому выводу пришли московские ученые, которые проанализировали жизни 727 гениев из совершенно разных областей и смогли найти закономерности.

Так, чаще всего одаренные дети рождаются во второй половине вторника. Например, в это время родился Иван Айвазовский, Лев Толстой и Юрий Гагарин. Помимо этого, гении появляются на свет и в первой половине дня среды и субботы. Реже всего одаренные дети рождаются во второй половине среды или воскресенья.

Объясняют ученые это вспышками на солнце. По их мнению, они имеют большое влияние на жизнь людей, так как повышается радиационный фон. И именно они оказывают воздействие на умственные способности новорожденных.