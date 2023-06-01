В этот день месяца рождаются самые токсичные люди: проверьте, вы среди них?

В последние годы словосочетание “токсичный человек” можно услышать практически повсюду - и на конференциях ученых-психологов, и в разговоре закадычных подружек в кафе. Кажется, что при таком обилии информации мы должны знать о токсах абсолютно все, распознавать их с первого взгляда и обходить десятой дорогой. Но если бы все было так просто… Токсичные мужчины и женщины умеют втираться в доверие к людям, использовать их в своих корыстных целях, а потом исчезать из их жизни с той же легкостью, с какой появились. Астрологи говорят, что при знакомстве с новым человеком стоит обратить внимание на день его рождения. Оказывается, чаще всего токсы появляются на свет в определенный день месяца.

26 число

Эксперты в сфере нумерологии говорят о том, что составные части этого числа - два и шесть - в сумме дают восьмерку. Не секрет, что это символ непрерывности, бесконечности, а также твердости характера. Люди, появившиеся на свет в этот день, обладают железной уверенностью в себе и своих силах.

Нередко именно в этот день рождаются токсичные личности. Они убеждены, что лучше всех на свете знают, как необходимо жить, а также что им все вокруг что-то должны. Еще бы, ведь уроженцы 26 числа - такие необыкновенные и яркие, все им спасибо должны говорить за то, что родились на свет.

В личных и рабочих взаимоотношениях люди, появившиеся на свет в этот день, очень сложные.

Построить с ними здоровые отношения практически нереально - они в любом случае будут перетягивать одеяло на себя, настаивать на своей исключительности, которой все вокруг обязаны поклоняться.

Романтический партнер быстро поймет, что в отношениях ему отводится партия второй скрипки.

Токсичный человек, рожденный 26 числа, требует бережного и внимательного взаимоотношения к себе, подарков и сюрпризов. Вот только забывает, что избранник также нуждается в заботе и любви.

На работе уроженцы этого числа стремятся подмять все под себя, во что бы то ни стало возвыситься над остальным коллективом. Люди, появившиеся на свет в этот день, грезят о высоких должностях. Они пойдут на все что угодно, даже на предательство, чтобы добиться намеченной амбициозной цели.

Общаться с такими людьми сложно и неприятно.

К сожалению, они осознают свою токсичность и начинают бороться с ней лишь в исключительных случаях. В остальном же подопечные 26 числа идут по головам близких, коллег, тех, кому не повезло оказаться рядом, чтобы стать выше и значительнее всех.