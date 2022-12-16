В этом же нет ничего странного: над кинотрадицией американцев потешаются все

Американское кино часто поражает своей логикой, точнее, ее отсутствием. Некоторые ошибки уже давно превратились в растиражированные клише, и режиссеры бездумно копируют их из раза в раз.

Например, в детских рождественских фильмах частенько повторяется один и тот же нелепый момент. Так, в сказках, где о Санта Клаусе знают только дети, родители просыпаются с подарками под елкой. И их реакция всегда одинакова: «В этом нет ничего странного». Невозмутимость родителей никак нельзя объяснить.

Еще одни жертвы клише — фильмы о магических школах. Чего стоят сцены прибытия детей в учебное заведение в картинах «Гарри Поттер» и «Школа добра и зла». Почти каждый раз ребята попадают туда экстремальным способом. Во второй части «Гарри Поттера» Рон и Гарри прибыли в Хогвартс на волшебной машине Артура Уизли и едва остались живы. А герой «Школы добра и зла» попадает в заведение с помощью таинственной Тени, которая приволокла его, держа за ногу.

И это далеко не все странности, встречающиеся в детских сказках.