В этом волосатом красавце вы точно не узнаете Дмитрия Нагиева: вот как изменился ведущий

Без шикарной шевелюры он начал выглядеть более брутально.

Дмитрий Нагиев стал одним из самых востребованных ведущих на российском телевидении. Его харизма украшает любую передачу, а прекрасное чувство юмора позволяет в прямом эфире перевести любой конфликт в шутку.

Кроме явного таланта, шоумен запомнился благодаря яркому образу. Отличительной особенностью Дмитрия стали стильные очки и чёрный цвет одежды. Но есть ещё одна вещь во внешности актера, которая кажется неизменной. Многие зрители знают его как мужчину с идеально гладкой головой.

Однако в передаче «Окна» телеведущий предстаёт на экране с шикарной шевелюрой и в более расслабленном образе.

Такой внешний вид Дмитрия кажется непривычным, но привлекательность и мужество все ещё в нем заметны. Отметим, что текущий стиль Нагиева сильнее подчеркивает его брутальность.