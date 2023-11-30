В этом видео сын Малышевой опозорился на всю страну: видели сотни раз, но не догадывались

Многие знаменитости стремятся устроить на телевидение своих детей. Не могла пройти мимо такого искушения и Елена Малышева. Сын известного медика Юрий однажды засветился в программе «Жить здорово!». Правда, роль у молодого человека была такая, что исполнить ее отважится не каждый...

Звездный наследник нарядился в костюм мужских половых органов и спел про них соответствующую песню. Шутливая композиция быстро стала мемом в Сети. Оказывается, написал строки сам Юрий. Когда съемочная группа отчаялась найти второго добровольца, юноша поспешил помочь маме и принял участие в номере.

Юрий Малышев совсем не стыдится этого факта своей биографии и вспоминает эпизод с улыбкой. Сегодня отпрыск телеведущей живет в США и работает кардиохирургом в Бруклине, оживленном районе Нью-Йорка. В Штатах проживает и младший наследник Малышевой — Василий.