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В этом видео сын Малышевой опозорился на всю страну: видели сотни раз, но не догадывались

30 ноября 2023 12:30
В этом видео сын Малышевой опозорился на всю страну: видели сотни раз, но не догадывались

Над постыдным роликом смеялись миллионы.

Многие знаменитости стремятся устроить на телевидение своих детей. Не могла пройти мимо такого искушения и Елена Малышева. Сын известного медика Юрий однажды засветился в программе «Жить здорово!». Правда, роль у молодого человека была такая, что исполнить ее отважится не каждый...

Звездный наследник нарядился в костюм мужских половых органов и спел про них соответствующую песню. Шутливая композиция быстро стала мемом в Сети. Оказывается, написал строки сам Юрий. Когда съемочная группа отчаялась найти второго добровольца, юноша поспешил помочь маме и принял участие в номере.

Юрий Малышев совсем не стыдится этого факта своей биографии и вспоминает эпизод с улыбкой. Сегодня отпрыск телеведущей живет в США и работает кардиохирургом в Бруклине, оживленном районе Нью-Йорка. В Штатах проживает и младший наследник Малышевой — Василий.

В этом видео сын Малышевой опозорился на всю страну: видели сотни раз, но не догадывались
Фото: Кадр с YouTube «Надежда Стрелец», unsplash.com, кадры с телешоу «Жить здорово!»
Алла Новикова
Алла Новикова
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