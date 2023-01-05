﻿В этом томном красавце никто не узнает карапуза с первого детского «Евровидения» (фото)

Дино Елусич прославился на весь мир в 2003 году, когда стал победителем первого «Евровидения», которое проводили среди детей. После шоу он продолжил музыкальную карьеру, но теперь его узнают разве что самые преданные поклонники, ведь он полностью изменил свой имидж.

Дело в том, что страстью Дино оказалась рок-музыка. Он стал гастрольным музыкантом в Trans-Siberian Orchestra и уже шесть лет выступает вместе с ними. Помимо этого, он основал собственную группу Animal Drive, а не так давно представил еще один свой проект Dirty Shirley.

Сегодня артист выглядит как каноничная рок-звезда. Он отрастил длинные черные волосы, предпочитает узкие джинсы и солнцезащитные очки. Как отмечают фанаты, такой стиль прекрасно подходит музыканту и подчеркивает его индивидуальность.

«Какой же ты стал крутой», «Настоящая звезда», — пишут поклонники.

При этом далеко не все фанаты узнают в Дино звезду «Детского Евровидения». Перемены в имидже сделали его совершенно другим человеком, но пользователи Сети рады, что ему удалось найти свой собственный стиль.