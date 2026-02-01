В этом тесте уберите детей от экранов: вспомните 5 фильмов СССР по постельным сценам

Их показывали не так уж часто, так что выросшие на советском кино наверняка справятся.

Советское кино обычно вспоминают как эталон сдержанности, где вся романтика ограничивалась робким поцелуем и букетом сирени. Однако за этим парадным фасадом существовала и другая, более откровенная реальность.

Режиссёры-новаторы порой бросали вызов строгим канонам и показывали постельные сцены. Именно им мы и посвятили сегодняшний тест, в котором будет 5 вопросов.

Кадры мы собрали не такие уж откровенные, тем не менее их объединяют герои, которые нежатся в постели. Сможете ли вы вспомнить все фильмы без ошибок? Предлагаем выяснить прямо сейчас!