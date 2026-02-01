Оповещения от Киноафиши
В этом тесте уберите детей от экранов: вспомните 5 фильмов СССР по постельным сценам

1 февраля 2026 20:02
Их показывали не так уж часто, так что выросшие на советском кино наверняка справятся.

Советское кино обычно вспоминают как эталон сдержанности, где вся романтика ограничивалась робким поцелуем и букетом сирени. Однако за этим парадным фасадом существовала и другая, более откровенная реальность.

Режиссёры-новаторы порой бросали вызов строгим канонам и показывали постельные сцены. Именно им мы и посвятили сегодняшний тест, в котором будет 5 вопросов.

Кадры мы собрали не такие уж откровенные, тем не менее их объединяют герои, которые нежатся в постели. Сможете ли вы вспомнить все фильмы без ошибок? Предлагаем выяснить прямо сейчас!

Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
