В этом старом оборванце никто не узнает Теда из сериала «Как я встретил вашу маму» (фото)

Джош Рэднор стал известен благодаря ситкому «Как я встретил вашу маму», где исполнил главную роль. На протяжении девяти сезонов нью-йоркский романтик Тед Мосби завоевывал сердца фанатов, но после завершения проекта артист неожиданно пропал с экранов.

Рэднор не отказался от своей профессии. За прошедшие годы он срежиссировал полнометражные фильмы «Гуманитарные науки» и «Счастливы вместе», которые были тепло приняты публикой. Помимо этого, артист принял участие в сериале «Охотники» вместе с Аль Пачино и засветился в нескольких других проектах, но ни один из них не был так популярен, как история Теда Мосби.

Своими успехами и неудачами артист делится в личном блоге. Он регулярно публикует честные фотографии, а за его публикациями следят десятки поклонников. При этом многие отмечают, как сильно изменилась внешность актера, который за прошедшие годы поседел и отрастил густую бороду.