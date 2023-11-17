В этом советском фильме снялись только звезды: тогда их никто не узнавал

Многие режиссеры стремятся заполучить в свои фильмы главных актеров страны, ведь они, скорее всего, справятся со своими ролями и привлекут внимание к картине. Борис Яшин и Манос Захариас сняли киноленту о Волгограде в разных эпохах. Фильм получил название «Город первой любви».

В сентиментальном произведении снялись многие молодые артисты — неизвестные выпускники театральных вузов и студенты. Ольга Остроумова получила первую славу после дебютного фильма «Доживем до понедельника» и сразу преступила к работе над новой картиной. Также в ленте засветилась Наталья Гвоздикова.

Станислав Садальский получил в фильме свою первую большую роль: он сыграл влюбленного солдата. Увидеть в фильме можно и будущую звезду «Экипажа» Леонида Филатова, а также Александра Соловьева, которого прославит «Зеленый фургон».