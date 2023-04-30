В этом советском фильме играли будущие звезды СССР: их не узнать (фото)

Почти все именитые актеры СССР начинали с малозаметных проектов, о которых сегодня мало кто вспомнит. Так, в позабытой картине «Город первой любви» снялись будущие звезды советского экрана.

Лента представляет собой киноальманах, который состоит из нескольких коротких историй. Героев объединяла общая деталь: все они находились в одном и том же городе, правда, в разных эпохах. Центральным персонажем всех сюжетов неизменно оставался Волгоград, он же Царицын, он же Сталинград. Авторы фильма сделали несколько зарисовок о простых жителях, которые любят, встречаются, расстаются.

Одну из ролей исполнила Ольга Остроумова. К этому моменту она уже снялась в кинохите «Доживем до понедельника», но до всесоюзного признания ей было еще далеко. В картине «Город первой любви» Остроумова предстала совсем юной, и узнать ее просто невозможно.

Также фильм стал дебютом для молодого Станислава Садальского. Он был еще студентом, но ему поручили одну из главных ролей. Актер блестяще сыграл влюбленного солдата, который впервые пережил серьезное чувство. Как и Остроумову, узнать будущего артиста здесь трудно, ведь тогда он был худым трогательным юношей.