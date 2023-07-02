В этом советском фильме девочку сыграл мальчик: так правдоподобно, что никто не заметил подвоха

Фильм «Родня» настолько полюбился зрителям, что многие знают его буквально наизусть. Но никто так и не заметил, что в этой картине роль внучки Марии Коноваловой Иришки сыграла не девочка, а мальчик. Эту важную задачу доверили Федору Стукову.

Возникает закономерный вопрос о том, почему же Никита Михалков не нашел на «Мосфильме» юную талантливую актрису. Однако режиссер твердо знал, чего хотел. Героиня должна была получиться нахальной и раскрепощенной. Сыграть такую сможет не каждая девочка, а вот мальчик — другое дело.

К тому же кинодел ранее уже работал со Стуковым над лентой «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», поэтому не сомневался, что этот актер не обманет его ожиданий. Так и вышло — надев платье, артист настолько правдоподобно смотрелся в облике девочки, что зрители не заподозрили подвоха. А когда правда вышла наружу, им осталось лишь восхититься талантом знаменитости.