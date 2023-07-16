В этом советском фильме Боярского загримировали так, что родная мать не узнает: увидите и ахнете

Многие напрасно смеются над Михаилом Боярским, который давно не расстается с любимой шляпой. Кажется, образ актера с годами совершенно не меняется. Но на самом деле знаменитый артист оказался мастером перевоплощений.

Это в обычной жизни он верен одному стилю, а на съемочной площадке готов к экспериментам. И так было всегда, даже в начале карьеры. Поклонники вряд ли узнают актера в картине, которая стала для него дебютом на большом экране.

В советском фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» Боярского загримировали так, что его и родная мама не признала бы. Музыкант воплотил Кота Матвея, поэтому обзавелся густыми белыми усами и пышными бровями. А дополнили дерзкий образ потертые джинсы.

Съемки в новогодней сказке стали для знаменитости отличным стартом. Этим актер обязан своему дяде Николаю Боярскому, который и предложил родственника на роль яркого персонажа.