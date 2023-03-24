В этом седом красавчике не узнать Толика Полено из «Счастливы вместе»: мечта многих женщин

Ситком про жизнь семейства Букиных в своё время пользовался невероятным успехом у публики. Но кроме ярких главных персонажей, зрителям хорошо запомнились и соседи героев. Супруги Полено были противоположностью Гены и Даши, поэтому за ними было интересно наблюдать.

Роль немного наивного и манерного Толика сыграл Павел Савинков. После успеха проекта «Счастливы вместе» артист решил посвятить себя съемкам в других телесериалах. Однако вместо комедий он стал выбирать драмы. И теперь в его фильмографии есть серьёзные главные роли.

Помимо этого, актёру также удалось избавиться от яркого образа Толика, который запомнился многим. Павел не стал скрывать седину, что, бесспорно, стало верным решением. Сегодня артист выглядит мужественно, и ему достаются роли статных красавцев, о которых мечтают многие женщины.