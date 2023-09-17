В этом самом неудачном советском фильме один актер сыграл шесть ролей: заметили самые внимательные

Знаменитому советскому артисту Андрею Миронову удавались, кажется, все роли, за которые он брался. Звезде подходили амплуа изнеженных красавчиков, коварных негодяев, хитрецов и даже простаков. Но одна картина, где Миронов сыграл целых шесть ролей, с треском провалилась. Этот фильм не спасло и присутствие других артистов первой величины: Александра Ширвиндта, Михаила Державина и Ларисы Голубкиной.

Речь идет о снятой Наумом Бирманом киноадаптации романа Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Андрей Миронов исполнил в экранизации автора повести, а также Джи, миссис Байкли, дядюшку Поджера, трактирщика и посетителя трактира. К сожалению, даже блистательная игра актера не помогла этой ленте. Ее признали проходной и весьма скучной, не передающей все изящество и тонкость английского юмора.