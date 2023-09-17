В этом самом неудачном советском фильме один актер сыграл шесть ролей: заметили самые внимательные
Но даже звезде не удалось спасти картину.
Знаменитому советскому артисту Андрею Миронову удавались, кажется, все роли, за которые он брался. Звезде подходили амплуа изнеженных красавчиков, коварных негодяев, хитрецов и даже простаков. Но одна картина, где Миронов сыграл целых шесть ролей, с треском провалилась. Этот фильм не спасло и присутствие других артистов первой величины: Александра Ширвиндта, Михаила Державина и Ларисы Голубкиной.
Речь идет о снятой Наумом Бирманом киноадаптации романа Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Андрей Миронов исполнил в экранизации автора повести, а также Джи, миссис Байкли, дядюшку Поджера, трактирщика и посетителя трактира. К сожалению, даже блистательная игра актера не помогла этой ленте. Ее признали проходной и весьма скучной, не передающей все изящество и тонкость английского юмора.