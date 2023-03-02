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В этом подкаблучнике советского Алена Делона не узнать: что с ним сотворили годы (фото)

2 марта 2023 09:00
В этом подкаблучнике советского Алена Делона не узнать: что с ним сотворили годы (фото)

Будто два разных человека.

Советские актеры ничуть не уступали своим иностранным коллегам в красоте. Одним из любимцев женщин был Владимир Гусев, которого часто сравнивали с Аленом Делоном.

Большинству зрителей актер известен по роли военного-подкаблучника в химчистке из фильма «Москва слезам не верит». На статного мужчину в одну секунду «запала» героиня Ирины Муравьевой, однако в ее планы вмешалась его законная супруга.

В этом подкаблучнике советского Алена Делона не узнать: что с ним сотворили годы (фото)

Также Гусев известен по фильмам «Человек родился» и «Солдат Иван Бровкин». Всего на счету Гусева больше 70 ролей, но почти все они эпизодические. Он также мог сыграть Прохора Громова в картине «Угрюм-река», однако сломал ногу перед началом съемок. В итоге роль ускользнула из его рук и досталась Георгию Епифанцеву.

Стоит сказать, что в молодые годы Гусев совсем не походил на себя в зрелом возрасте. Он был голубоглазым блондином с изящными чертами лица и глубоким взглядом. Поэтому узнать в том молчаливом генерале из фильма «Москва слезам не верит» пылкого юношу Глеба из картины «Человек родился» просто невозможно.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1979, «Солдат Иван Бровкин», 1955
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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