В этом подкаблучнике советского Алена Делона не узнать: что с ним сотворили годы (фото)

Советские актеры ничуть не уступали своим иностранным коллегам в красоте. Одним из любимцев женщин был Владимир Гусев, которого часто сравнивали с Аленом Делоном.

Большинству зрителей актер известен по роли военного-подкаблучника в химчистке из фильма «Москва слезам не верит». На статного мужчину в одну секунду «запала» героиня Ирины Муравьевой, однако в ее планы вмешалась его законная супруга.

Также Гусев известен по фильмам «Человек родился» и «Солдат Иван Бровкин». Всего на счету Гусева больше 70 ролей, но почти все они эпизодические. Он также мог сыграть Прохора Громова в картине «Угрюм-река», однако сломал ногу перед началом съемок. В итоге роль ускользнула из его рук и досталась Георгию Епифанцеву.

Стоит сказать, что в молодые годы Гусев совсем не походил на себя в зрелом возрасте. Он был голубоглазым блондином с изящными чертами лица и глубоким взглядом. Поэтому узнать в том молчаливом генерале из фильма «Москва слезам не верит» пылкого юношу Глеба из картины «Человек родился» просто невозможно.