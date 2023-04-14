В этом отеле вы бы не хотели остановиться: что за жуть там происходит уже сто лет

Привидения — наиболее распространенные мистические существа, о которых пишут книги и снимают фильмы. Они часто селятся в отелях, где не ступает нога здравомыслящего человека. Одним из наиболее распространенных отелей с мистическими историями является The Hotel Chelsea в США, город Нью-Йорк.

История гласит, что здесь погибали многие знаменитости. К примеру, наверняка каждый человек слышал песню о Сиде и Нэнси. Некоторые посетители отеля могут слышать странные мотивы, напоминающие эту песню. Причиной тому является смерть солиста группы и его подруги Нэнси в стенах этого отеля. Более того, постояльцы могут видеть красное кровавое пятно в ванной комнате, смыть которое просто невозможно.

Нет причин не верить в происходящее. Подобные ситуации только пробирают до мурашек. А вот отель ждет в своих стенах только самых храбрых и мужественных.