«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн

Исполнитель роли Максимуса ежедневно бился за то, что во второй части мигом разрушили.

Трудно переоценить, как вовремя вышел оригинальный «Гладиатор» Ридли Скотта. Это была эпоха, когда уникальные истории еще царствовали на большом экране. Фильм стал классикой, забрал «Оскар» за лучшую картину и принес Расселу Кроу статуэтку за лучшую мужскую роль.

Но что случилось со второй частью? Для многих она стала разочарованием, на что указывают скромные 6.5 на IMDb. А среди минусов зрители выделяют неудачный кастинг, скомканный сценарий, потеря драматической силы.

При этом сам Скотт называет эту работу лучшей в своей карьере. Теперь свое слово сказал и Кроу.

«Люди, стоящие за сиквелом, просто не поняли, что сделало первый фильм особенным. Дело не в помпезности, не в зрелищности. Дело было в нравственном стержне», – заявил актер в интервью.

Кроу особенно возмущает один ключевой поворот сюжета. По сценарию, персонаж Пола Мескала, Луций, оказывается внебрачным сыном Максимуса. Для актера это подрывает целостность героя и лишает историю глубины.

Его также не устроила идея об измене Максимуса. Как человек, движимый местью за убитую семью и верный своей жене, мог иметь связь с Луциллой?

«В этом нет никакого смысла», – уверен Кроу.

Он даже вспомнил, как на съемках оригинала боролся за «чистоту» персонажа.

«Это была ежедневная битва. Мне постоянно предлагали добавить Максимусу любовные сцены. Но это лишало его силы, разрушало моральный кодекс», – объяснил актер.

Несмотря на холодный прием, сиквел собрал в прокате 462 миллиона долларов, во многом благодаря силе бренда. И, кажется, история на этом не закончится. Уже ходят слухи, что Ридли Скотт задумал и третью часть. Вопрос в том, пойдет ли на это зритель во второй раз.

