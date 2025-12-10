Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн

«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн

10 декабря 2025 15:42
«Гладиатор»

Исполнитель роли Максимуса ежедневно бился за то, что во второй части мигом разрушили.

Трудно переоценить, как вовремя вышел оригинальный «Гладиатор» Ридли Скотта. Это была эпоха, когда уникальные истории еще царствовали на большом экране. Фильм стал классикой, забрал «Оскар» за лучшую картину и принес Расселу Кроу статуэтку за лучшую мужскую роль.

Но что случилось со второй частью? Для многих она стала разочарованием, на что указывают скромные 6.5 на IMDb. А среди минусов зрители выделяют неудачный кастинг, скомканный сценарий, потеря драматической силы.

«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн

При этом сам Скотт называет эту работу лучшей в своей карьере. Теперь свое слово сказал и Кроу.

«Люди, стоящие за сиквелом, просто не поняли, что сделало первый фильм особенным. Дело не в помпезности, не в зрелищности. Дело было в нравственном стержне», – заявил актер в интервью.

Кроу особенно возмущает один ключевой поворот сюжета. По сценарию, персонаж Пола Мескала, Луций, оказывается внебрачным сыном Максимуса. Для актера это подрывает целостность героя и лишает историю глубины.

Его также не устроила идея об измене Максимуса. Как человек, движимый местью за убитую семью и верный своей жене, мог иметь связь с Луциллой?

«В этом нет никакого смысла», – уверен Кроу.

«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн

Он даже вспомнил, как на съемках оригинала боролся за «чистоту» персонажа.

«Это была ежедневная битва. Мне постоянно предлагали добавить Максимусу любовные сцены. Но это лишало его силы, разрушало моральный кодекс», – объяснил актер.

Несмотря на холодный прием, сиквел собрал в прокате 462 миллиона долларов, во многом благодаря силе бренда. И, кажется, история на этом не закончится. Уже ходят слухи, что Ридли Скотт задумал и третью часть. Вопрос в том, пойдет ли на это зритель во второй раз.

Ранее мы писали: «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
10 фильмов на IMDb были самыми хайповыми в 2025-м: верится с трудом, но до оценки 8.0 не дотянул ни один 10 фильмов на IMDb были самыми хайповыми в 2025-м: верится с трудом, но до оценки 8.0 не дотянул ни один Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше