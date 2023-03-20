В этом мужчине его не узнать: посмотрите, как сейчас выглядит Володя Савельев из «Вечного зова»

Володя в исполнении Алексея Игнатова запомнился многим поклонникам «Вечного зова» по сцене встречи отца из тюрьмы и по-детски наивным вопросом «А ты больше не враг народа?». В бессмертном сериале артисту довелось поработать с Вадимом Спиридоновым, Петром Вельяминовым и Натальей Кустинской.

Казалось бы, дебют в эпической художественной драме, которая получила Госпремию СССР, должен стать началом многообещающей карьеры. Но роль Володи Савельева — сына Ивана и Агаты — на долгое время оставалась единственной для начинающего актера.

Отучившись в школе, Игнатов поступил в «Щепку». После служил в МХТ имени Чехова, а к работе в кино вернулся только в начале нулевых. Артист довольствовался небольшими эпизодами: Ильин в сериале «Сыщик без лицензии», доктор Вигдорчик в фильме «Мурка». После 2017 года актер, на счету которого всего 6 ролей, и вовсе перестал сниматься.

В 57-летнем загорелом мужчине с бородкой и посеребренными сединой висками не узнать юную и порывистую восходящую звезду «Вечного зова».