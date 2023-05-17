В этом месяце на свет появляются самые большие эгоисты: это про вас?

Люди, рожденные в этом месяце, больше всех на свете любят себя.

Если в предыдущие столетия эгоизм однозначно считался отрицательным качеством, то в современном мире психологи все чаще говорят о том, насколько полезно и правильно любить себя. С той лишь оговоркой, что эгоизм должен быть здоровым, когда человек в первую очередь думает о своем удобстве и комфорте, но в то же время при необходимости готов рассмотреть компромиссные варианты. По словам астрологов, такой эгоизм (а в некоторых случаях и нездоровый тоже) присущ людям, рожденным в определенный месяц. Итак, в какой из двенадцати месяцев появляются на свет люди, для которых во главе угла - собственное благополучие?

Июнь

Именно в этом месяце рождаются на свет те, для которых нет на свете важнее человека, чем они сами. В большинстве случаев их эгоизм носит здоровый характер. Уроженцы июня поступают так, как им хочется - не в том смысле, что они плюют на интересы остальных, а в том, что они стремятся получать удовольствие от жизни.

Люди, появившиеся на свет в первый месяц лета, хорошо понимают, чего они хотят.

Как правило, у них громадье планов на ближайшие лет двадцать как минимум. И они планомерно следуют по пути навстречу своим мечтам, неизбежно сталкиваются с трудностями, но стойко преодолевают их.

Уроженцы июня умеют говорить “нет”, когда им действительно неудобно ответить на чью-то просьбу согласием. Они не станут лгать, изворачиваться, соглашаться, а потом исчезать в самый неподходящий момент.

Эти люди быстро взвесят в уме все за и против и сразу же дадут однозначный ответ.

Некоторые люди готовы потратить свои последние деньги и силы, лишь бы угодить другим и не прослыть жадиной, занудой, эгоистом… А вот уроженцы июня не боятся, что окружающие поставят на них неприятное клеймо и выберут свой комфорт.

Нет, они приходят на помощь, но только когда у них есть для этого ресурс.

Никогда не давать себя в обиду - вот одна из главных заповедей людей, рожденных в июне. Они не станут терпеть, когда на их плечи взваливают какую-то ношу, а громко заявят о том, что, вообще-то, они на такое не подписывались. Пусть говорят что угодно, июньские дети выше сплетен и слухов.

Возможно, именно правильный эгоизм (который в очень редких случаях все-таки может носить нездоровый оттенок) так восхищает окружающих в уроженцах июня. Многие люди и сами хотели бы обладать таким качеством, но мироздание не наделило им, а прокачать его искусственно не получается.