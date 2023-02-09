В этом красавце не узнать Ибрагима-пашу: внешность великого визиря вас ошеломит

Еще несколько лет назад артист выглядел совсем иначе.

Окан Ялабык известен зрителям по исторической драме «Великолепный век», где сыграл Ибрагима-пашу. Поклонники и критики остались в восторге от игры талантливого артиста, однако мало кто знает, что история Сулеймана Великого — это далеко не первый проект в его карьере.

Начинал свой творческий путь Окан с театральной сцены, а после принял участие в нескольких фильмах и сериалах, снятых для турецкого телевидения. Например, зрители могли увидеть его в комедиях «Первая любовь» и «Бродяга», а также в триллере «Дом кошмаров».

При этом в начале карьеры экранный Ибрагим-паша, отличающийся брутальной внешностью, выглядел совсем иначе. Артист не носил бороду и мог похвастаться весьма растрепанной прической, которая делала его похожим на романтичного юношу. Уже ради «Великолепного века» он отрастил густую бороду, с которой теперь практически не расстается.