В этом известном советском фильме мужчина сыграл женщину: вряд ли заметили

Когда Леонид Квинихидзе начинал съемки своего двухсерийного проекта «Мэри Поппинс, до свидания», то кастинг на центральные роли затянулся. Удивительно, но быстрее всего нашлась звезда на образ антагонистки, мисс Юфимии Эндрю.

В оригинальных книгах эта женщина выглядит как настоящий тиран огромных размеров с громоподобным голосом. Няня обожала командовать, наказывать и отличалась своей грубостью и даже жестокостью.

Квинихидзе никак не мог отважиться предложить советским актрисам примерить на себя столь непопулярный облик. Ему пришлось пойти на хитрость: няню сыграл мужчина. Олег Табаков остался в восторге от такого амплуа и ответственно подошел к роли.

Артист даже побрил ноги, чтобы естественно выглядеть в чулках. Каждый день он носил накладную грудь, а еще обновлял маникюр, который сделал впервые в жизни. В результате ему удалось создать по-настоящему объемного и яркого персонажа, который вошел в историю кинематографа. Даже не все зрители сразу поняли, что мисс Юфимия отнюдь не женщина.