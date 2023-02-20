В этом хорошеньком мальчике вы его не узнаете: угадайте, что за российская звезда на фото
Сегодня его знает вся страна.
Пухлощекий малыш с карими глазами и растрепанной челкой — казалось бы, обычный ребенок во время прогулки. Но пронзительный пристальный взгляд выдает в нем харизму будущей знаменитости.
Если бы мальчишке в желтой футболке-поло с аппликацией сказали, что через несколько десятков лет он дважды станет третьим на «Евровидении», получит два десятка «Золотых граммофонов» и премий «Муз-ТВ» и сыграет самого себя в десяти фильмах, вряд ли бы он поверил.
Музыкой Сергей Лазарев начал заниматься с 9 лет. В составе коллектива «Непоседы» он выступал на телевидении и принимал участие в различных концертах. После начинающий певец снялся в «Ералаше». В начале нулевых он в дуэте с Топаловым собирал тысячи поклонниц на концертах своей группы Smash!!. Их клип на песню Belle держался в топах чарта MTV на протяжении полугода.
Актерский талант Лазарева отметили не только зрители детского киножурнала. За роль в спектакле «Ромео и Джульетта» его номинировали на театральную премию «Чайка». В отличие от Ромео, певец не спешить хранить верность одной женщине и свое 40-летие, судя по всему, встретит холостым.
«Может, скажу ужасную вещь. Для меня институт брака — это некие рамки, которые не всегда хорошо влияют на отношения внутри пары. Штамп в паспорте очень часто расслабляет людей. А я свободный, ветреный и влюбчивый», — признался артист в недавнем интервью.