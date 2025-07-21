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В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами

21 июля 2025 16:40
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами

Сериал собрал миллионы просмотров в считанные дни, и вскоре получит второй сезон.

Кто бы мог подумать, что первым крупным проектом Netflix, где спецэффекты создавались нейросетью, окажется не американский блокбастер, а аргентинский фантастический сериал по комиксам, о которых мало кто слышал за пределами Южной Америки? Но именно так и вышло.

«Этернавт» — постапокалиптическая драма по комиксу 1950-х — стал экспериментальной площадкой, на которой искусственный интеллект впервые применили не для забавы, а всерьёз. И получилось потрясающе.

Чем меньше бюджет — тем лучше креатив

Речь идёт о впечатляющей сцене с токсичным снегом и обрушением здания посреди заснеженного Буэнос-Айреса. Как признался со-генеральный директор Netflix Тед Сарандос, снять её по старинке было бы слишком дорого — бюджет «Этернавта» не позволял ни выездов, ни масштабной графики.

В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами

Зато ИИ справился блестяще: сцену удалось «отснять» в десять раз быстрее, чем если бы над ней трудилась команда классических VFX-художников.

И вот главное — никто не заподозрил подвоха. Ни зрители, ни критики не заметили, что эффектами занималась не команда дизайнеров, а генеративная нейросеть. Лишь после премьеры, когда сериал попал в топ Netflix сразу в 28 странах, продюсеры решились рассказать об этом открыто.

Забастовки? Какие забастовки?

Так искусственный интеллект впервые не просто локально помогал, а стал полноценным инструментом в производстве визуального контента. Пока в Голливуде одни до сих пор оплакивают забастовки «против работы ИИ» 2023 года, другие просто берут и внедряют новое — разумно, дозированно, но уверенно.

В «Этернавте» ИИ не решал всё сам — алгоритмы использовали на этапе препродакшна, планировки съёмок и, собственно, в сценах катастроф. Решения принимали живые люди, а нейросеть подстраивалась.

О чем вообще сериал «Этернавт»?

В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами

Сюжет тоже под стать новаторской подаче: инопланетное вторжение, ядовитый снег, паника на улицах, паранойя в укрытиях и главный герой — обычный техник Хуан Сальво, которого сыграл легенда аргентинского кино Рикардо Дарин.

Пугающе реалистичный апокалипсис, снятый с удивительным достоинством. Без клише, без криков, но с ощущением, что конец может настать в любую секунду.

Продюсеры уже подтвердили второй сезон, но обещают, что бесконечной драмы из всего этого не будет, ведь они хотят сохранить дух приключения», говорил Матиас Мостейрин. И всё бы ничего, но вместе с новым сезоном, похоже, придёт и новая волна нейросетевых эффектов.

Netflix вполне может поставить технологию на поток — выручка компании за последний квартал превысила $11 миллиардов.

Критики дуют на воду

Но не все в восторге. Критики предупреждают: да, пока ИИ — помощник. Но если так пойдёт и дальше, визуальный язык начнёт стандартизироваться. Алгоритмы склонны к повторениям, и то, что сегодня кажется решением, завтра может стать ловушкой. Да и этически вопрос остаётся открытым: можно ли считать сцену настоящей, если её сгенерировала машина?

Так или иначе, дорога открыта. И пусть дальше будет непросто — «Этернавт» уже стал первым сериалом, где нейросеть не имитировала, а творила. И сделала это так ловко, что мир не заметил подвоха.

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Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Этернавт»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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