В этом харизматичном красавце немытого любителя кошек из «Гарри Поттера» не узнать (фото)

Наверняка все помнят ворчуна Филча, смотрителя Хогвартса из вселенной «Гарри Поттера». Экранизация сказки принесла возрастному Дэвиду Брэдли мировую известность, но мало кто знает, как британский актер выглядел в молодости.

Артист узнал, что такое всемирная слава, будучи уже в солидных годах. После «Гарри Поттера» Брэдли появился в культовой «Игре престолов», где сыграл зловещего старика Уолдера Фрея. Его персонаж был признан одним из самых жутких во вселенной шоу, а «Красную свадьбу», на которой он жестоко расправился со Старками, Фрею до сих пор не могут простить.

Свой карьерный путь Брэдли начал примерно в 30 лет, когда стал играть в Королевском национальном театре. Кинодебют Дэвида состоялся в начале 70-х, когда он сыграл одну из ролей в британском ситкоме. Однако долгое время Брэдли не удавалось выйти на новый уровень. Яркие роли стали появляться уже в 1990-е и 2000-е, когда он был довольно зрелым актером. Именно поэтому в Сети фотографий молодого Брэдли не так много.

Но, глядя на снимки Дэвида прошлых лет, можно уверенно сказать, что он был красавцем — четкие черты лица, лощеность и обаяние. И главное — ничего общего со старикашкой Филчем.