В этом году рождаются настоящие энергетические вампиры: вы среди них?

Психологи называют их людьми с невротическим складом личности. Обыватели - энергетическими вампирами. Но, какое наименование ни выбери, суть останется одной и той же. Эти мужчины и женщины бесцеремонно вламываются в чужое личное пространство, с удовольствием выпивают у жертвы все жизненные силы, а потом исчезают, довольные и сытые. При этом они могут прикрываться самыми разными масками - тут вам и хронические нытики в поисках жилетки для слез, и вечные спорщики, и капризные привереды, которым не угодишь. Рассказываем, под каким знаком восточного гороскопа чаще всего рождаются любители поживиться чужой энергией.

Тигр

Величественный Тигр, как утверждают астрологи - человек настроения. Сейчас представитель знака дружелюбно мурлычет, позволяет полюбоваться на себя, да и вообще ведет себя благосклонно. А через пять минут уже рычит и всем своим видом демонстрирует: “Не подходите!”

Мужчины и женщины, появившиеся на свет под знаком Тигра, порой превращаются в настоящих энергетических вампиров. Как правило, желание полакомиться чужой энергетикой возникает у них, когда они чем-то серьезно раздражены, а позволить себе сорваться не могут.

В этом случае Тигр прибегает к всевозможным ухищрениям, чтобы и силами собеседника поживиться, и не оттолкнуть его от себя.

Ведь знак так часто бывает голодным, а значит, “почетный донор”, у которого можно раз за разом черпать энергию, ему ох как пригодится.

Если Тигр внезапно нашел в действиях собеседника - не важно, друг это, любимый человек или коллега по работе - какие-то недостатки и начал критиковать, значит, ему просто необходима энергетическая подпитка.

Жертва начнет нервничать, а это Тигру как раз и нужно.

Как истинный зодиакальный хищник, представитель знака с удовольствием будет играть с собеседником в кошки-мышки. Он по-настоящему наслаждается непониманием, страхом жертвы и ее попытками обратить происходящее в шутку, вернуть разговор в мирное русло и т.д.

Мало-помалу Тигр распаляется и начинает демонстрировать уже открытую агрессию. Человеку, уже изрядно опустошенному, особенно трудно этому противостоять. Можно сколько угодно упрашивать представителя знака остановиться - он будет буйствовать еще сильнее.

Как только Тигр почувствует себя пресытившимся, он сделает вид, что ничего не было, а все эти игры и вспышки агрессии жертве лишь почудились.

Астрологи предупреждают - как только знак начинает выплескивать ярость, это означает, что пора уносить от него ноги.