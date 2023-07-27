В этом году рождаются мужчины, которые думают только о себе

“Своя рубашка ближе к телу”, - гласит народная мудрость. Некоторые люди воспринимают эти слова как аксиому и оправдывают ими любой свой эгоистичный поступок. Они способны отказать в помощи даже другу или родственнику, если это не принесет им никакой личной выгоды. Столкнуться с таким поведением близкого человека как минимум неприятно и обидно. Предугадать, предаст ли мужчина в самый неожиданный момент, поможет его знак зодиака по восточному гороскопу. Астрологи рассказали, в каком году рождаются парни, которые думают исключительно о себе.

Кролик

Белый, милый и пушистый - так можно охарактеризовать кролика, одного из животных-покровителей в восточном гороскопе. Однако этого не скажешь про мужчину, который появился на свет под этим знаком. Он лишь на первый взгляд кажется настоящим душкой.

Женщины быстро попадают под чары мужчины-Кролика, ведь он умеет красиво и галантно ухаживать. В разгар конфетно-букетного периода его избраннице кажется, что она каким-то чудесным образом очутилась в голливудской мелодраме со всеми “сладкими” атрибутами.

Цветы, подарки, романтические сюрпризы…

Кажется, что им не будет конца, а представитель знака - идеальный спутник жизни, в которого необходимо вцепиться мертвой хваткой и заполучить любой ценой. Кролику льстит такое отношение, но однажды он покажет свое истинное лицо.

Зачастую мужчина-Кролик делает партнерше приятное исключительно ради того, чтобы потешить свое эго. Как только он поймет, что рыбка попалась на крючок, сразу же перестанет напрягаться. С определенного момента он будет лишь милостиво принимать знаки внимания от избранницы.

Представитель этого знака кажется дружелюбным и позитивным, но в глубине души он эгоистичный и завистливый.

Он может обещать своей второй половинке луну с неба, но не ударит пальцем о палец, чтобы помочь с решением повседневных проблем.

Когда Кролика о чем-нибудь просят, он либо придумывает отговорки, либо клянется, что поможет, но затем исчезает в последний момент. А потом делает виноватые глазки и разводит руками, мол, непредвиденные обстоятельства помешали сдержать свое слово.

Звезды предупреждают - с мужчиной-Кроликом необходимо постоянно быть начеку.

А если он что-то пообещал, лучше сразу продумать запасной план на всякий случай. Потому что между чужим и собственным благополучием и комфортом этот знак выберет второй вариант.