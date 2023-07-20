В этом году рождаются люди, которые распознают любую ложь: врать им себе дороже

Все мы с детства усвоили, что врать - нехорошо. Однако время от времени все равно нарушаем это правило. Говорим коллеге, что она замечательно выглядит, в то время как новый костюм или прическа ей совершенно не к лицу. Даем другу обещание и не выполняем его, решив, что тот поймет и простит. Даже самих себя можем обманывать, - например, носить розовые очки и упорно не замечать недостатков партнера. Есть люди, которые умеют искусно плести паутину лжи, но есть и те, кому под силу разрушить эти чары. Астрологи рассказали, под каким восточным знаком зодиака рождаются люди, которых невозможно обмануть - они сразу же чувствуют подвох.

Бык

Хотите обмануть Быка или хотя бы просто слукавить в беседе с ним? Подумайте хорошенько, прежде чем это сделать. Потому что представители этого знака по восточному гороскопу прекрасно чувствуют ложь. Они могут и не подать виду, что раскусили вас, но мысленно сделают выводы.

У людей, рожденных в год Быка, превосходно развита интуиция.

В них как будто бы встроен сканер, который позволяет мгновенно считывать людей и их истинные намерения. Если кто-то пришел к представителю знака с тайными намерениями, тот быстро поймет, что к чему. Бык - очень принципиальный знак. Его уроженцы терпеть не могут, когда окружающие приходят к ним с корыстными намерениями. Осознав, что новый знакомый лжет, Бык может повести себя по-разному в зависимости от ситуации - одному выскажет все прямо, над другим подшутит. Подозрительность - качество, которым обладают все представители этого восточного знака зодиака. Бык не может просто так принять на веру чьи-то слова, ему обязательно нужно найти им подтверждение.

И уж если случится так, что найдет подвох, лжецу несдобровать.

Этот знак вообще очень внимательный и дотошный - как на работе, так и в личных взаимоотношениях. Ни одна деталь не ускользнет из его поля зрения. Для Быка важно лично перепроверить все данные, убедиться, что все сходится, что в будущем не возникнет никаких проблем. Быки прекрасно распознают неискренность и ложь и презирают тех, кто позволяет себе такое поведение. Кто-то спросит: неужели сами представители знака никогда не врут и не лукавят?

Ответ на этот вопрос очень прост - Быки пускают фантазию в мирное русло.

Многие люди, рожденные в год Быка, любят сочинять сказки, рассказы, романы и повести. Таким образом они дают волю своему воображению, создавая целые авторские миры. Кстати, именно тяга к творчеству развивает у представителей знака эмпатию и способность понимать окружающих.