В этом фильме Высоцкий опозорился на всю страну: видели сотни раз, но не замечали

Владимир Высоцкий смог сделать завидную музыкальную и актерскую карьеру. Но и на такой талант бывает «проруха». Владимир Семенович пробовал себя в качестве режиссера, но, кроме позора, это ему ничего не принесло.

Во время съемок картины «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин иногда отсутствовал, и пока его не было, у руля стоял Высоцкий. Бард допустил несколько очевидных ляпов, которые мало кто замечал.

В фильме есть сцена, где показаны «Волги» на Чистопрудном бульваре. Эти автомобили начали выпускать в 50-х, однако сюжет разворачивается в 1945 году. Также в кадр попали люди из толпы — обыкновенные зеваки, которые наблюдали за съемочным процессом.

Современные машины появляются еще раз. В эпизоде, где Вася Векшин разговаривает с Есиным, на заднем плане рассекают автомобили 60-х и 70-х годов. На эти детали зрители никогда не обращали внимания. Но сегодня появилась возможность рассмотреть в подробностях любые проколы любого фильма.