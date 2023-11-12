В этом фильме Тарханова снялась с будущим мужем: видели, но не догадывались (фото)

Глафира Тарханова повстречала свою судьбу прямо на съемочной площадке. Зрители даже не догадались о том, что актриса влюблена в своего экранного партнера и в реальной жизни.

В ленте «Главный калибр» артистка и Алексей Фаддеев играли возлюбленных. Вдруг между коллегами проскочила искра. В перерыве между съемками, оказавшись наедине, звезды признались друг другу в чувствах, которые предпочли скрывать от широкой общественности.

Тянуть со свадьбой парочка не стала. Первое время супруги жили как на пороховой бочке. Им пришлось долго «притираться» друг к другу, менять уже устоявшиеся привычки. Однако все было не напрасно.

Муж и жена по-прежнему души не чают друг в друге. Им удалось создать по-настоящему крепкую семью. Знаменитости воспитывают четверых красавцев-сыновей с необычными именами — Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора.