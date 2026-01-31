В этом фильме Суини оголяется похлеще, чем в «Горничной»: и зря – вышел «убогий триллер категории "Г"» с оценкой 6.1

А ведь у ленты был потенциал.

Есть фильм, где Сидни Суини оголяется даже смелее, чем в нашумевшей «Горничной», но его почти никто не заметил. Триллер «Вуайеристы» (2021) тихо канул в лету, оставив после себя скромную оценку 6.1 на IMDb и недоумённые отзывы.

Сюжет кажется простым и модным: молодая пара, Пиппа (ее играет Суини) и Том, переезжает в новый дом и замечает, что в квартире напротив живёт страстная парочка, не стесняющаяся интима при открытых окнах.

То, что начинается как невинное подглядывание, быстро превращается в навязчивую одержимость, разрушающую их собственные отношения. И вообще идея могла бы стать основой для острого психологического триллера о внутренней пустоте и любопытстве, граничащем с болезнью.

Даже зрители в отзывах на Кинопоиске (кстати, там ленте поставили 6.5) отмечают:

«Посыл о скрытом желании каждого человека наблюдать за доступной личной жизнью других ввиду проблем в собственной – хорошая и относительно незаезженная тема».

Однако на этом потенциал заканчивается. Главная проблема «Вуайеристов» – сценарий, который, по словам тех же зрителей, «хромает на обе ноги». Персонажи совершают нелогичные поступки, а их диалоги кажутся искусственными.

Вместо нагнетающего саспенса зритель получает «размазанное по двухчасовому хронометражу слабое повествование». А неожиданный финальный поворот, по мнению многих, «превращает психологическую драму в убогий дешёвый триллер категории "Г"».

Тогда зачем вообще смотреть «Вуайеристов»? Ответ, увы, лежит на поверхности. Как пишет один из рецензентов:

«Если вам нравится Сидни Суини, и её перфоманс в "Эйфории" явно не раскрыл для вас весь её "природный потенциал", то здесь соответствующего характера сцен более чем предостаточно».

Но на этом все прелести фильма заканчиваются, и «Вуайеристы» остаются странным гибридом: это и фильм с социальным посылом, который не раскрыт; и эротический триллер без напряжения; и история о человеческих слабостях, где героям невозможно поверить...

А сама Суини здесь снова оказалась «сексуальным объектом», но этого оказалось мало, чтобы вытянуть на себе весь проект.