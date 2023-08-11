В этом фильме с Быковым одну из главных ролей сыграл Вицин: признали единицы
Актера выдают только глаза.
Георгий Вицин был одним из самых талантливых актеров своего времени. Одной из его уникальных способностей была возможность сыграть человека как сильно моложе своих лет, так и намного старше. В одной из картин артиста не узнали даже самые верные поклонники: грим и актерское мастерство преобразили его до неузнаваемости.
В фильме «Максим Перепелица» Вицин сыграл вместе с Леонидом Быковым. Георгию Михайловичу досталась роль деда Мусия, хотя ему на тот момент было 37 лет. Невозможно догадаться, что актер всего на 10 лет старше Быкова — так сильно он вжился в свою роль.
Деда Мусия, несомненно, запомнили зрители. Именно он постоянно кричал: «Замолкни!» По сюжету ему было не меньше 60 лет, а по внешнему виду можно было дать и все 90. В стариковском гриме узнать популярного артиста очень сложно — его выдают только глаза. Так сыграть мог только настоящий гений.