В этом фильме с Быковым одну из главных ролей сыграл Вицин: признали единицы

Георгий Вицин был одним из самых талантливых актеров своего времени. Одной из его уникальных способностей была возможность сыграть человека как сильно моложе своих лет, так и намного старше. В одной из картин артиста не узнали даже самые верные поклонники: грим и актерское мастерство преобразили его до неузнаваемости.

В фильме «Максим Перепелица» Вицин сыграл вместе с Леонидом Быковым. Георгию Михайловичу досталась роль деда Мусия, хотя ему на тот момент было 37 лет. Невозможно догадаться, что актер всего на 10 лет старше Быкова — так сильно он вжился в свою роль.

Деда Мусия, несомненно, запомнили зрители. Именно он постоянно кричал: «Замолкни!» По сюжету ему было не меньше 60 лет, а по внешнему виду можно было дать и все 90. В стариковском гриме узнать популярного артиста очень сложно — его выдают только глаза. Так сыграть мог только настоящий гений.