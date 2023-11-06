В этом фильме обманули весь СССР: виноваты Быстрицкая и Бондарчук

Мелодрама «Неоконченная повесть» посвящена трогательной истории любви талантливого инженера и самоотверженной женщины-врача. Их отношения приводят к настоящему чуду и помогают парализованному мужчине встать на ноги. Главные роли в этой мелодраме достались Элине Быстрицкой и Сергею Бондарчуку. Но мало кто из зрителей догадывался, что за кадром кипели страсти совсем не романтические.

Актерам удалось в этом фильме обмануть весь СССР и сыграть любовь очень достоверно. Однако на деле они не могли выносить друг друга.

Все началось еще на съемках предыдущего общего проекта — ленты «Тарас Шевченко». К тому времени Бондарчук уже был звездой и вел себя довольно высокомерно. Но Быстрицкая резко поставила сноба на место, за что попала в его черный список.

На площадке «Неоконченной повести» актер решил отомстить и продемонстрировал весь свой противоречивый характер: он грубил, открыто хамил и подначивал красавицу-партнершу. У артистки заканчивалось терпение, каждый съемочный день оборачивался скандалом. Именно поэтому создателям ленты даже в общих сценах пришлось снимать звезд по отдельности.