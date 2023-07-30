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В этом фильме Михалкова вместо девочки сняли мальчика: вряд ли замечали

30 июля 2023 14:00
В этом фильме Михалкова вместо девочки сняли мальчика: вряд ли замечали

Замысел режиссера удался.

Ради съемок в кино актерам порой приходится идти на большие жертвы и даже «менять» пол. Например, многие зрители и понятия не имеют о том, что в своем фильме «Родня» Никита Михалков в роли девочки снял мальчика.

Федор Стуков смог обвести публику вокруг пальца, воплотив внучку Марии Коноваловой Иришку. Режиссер рассматривал на эту роль многих актрис, но никто из них ему, увы, не подходил. И тогда он вдруг вспомнил о юном актере, вместе с которым ранее работал над одной из своих картин.

На пробах Иришка получилась у Стукова именно такой, какой ее видел постановщик — дерзкой и раскрепощенной. При этом перед съемками маленький Федя брал уроки танцев и учился быть девочкой. И стоило ему только надеть платье, как перевоплощение происходило словно по волшебству.

К слову, премьера «Родни» дала отличный толчок развитию карьеры Стукова. Однако, повзрослев, он решил стать режиссером.

В этом фильме Михалкова вместо девочки сняли мальчика: вряд ли замечали
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Родня" 1981
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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