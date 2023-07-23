В этом фильме Кончаловского так опозорили актрису, что ее ненавидели на родине

Съемки в фильме «Первый учитель» обернулись для Натальи Аринбасаровой сущим кошмаром. Репутация актрисы серьезно пострадала — от позора отмываться пришлось долго.

В одном из эпизодов ленты Андрея Кончаловского артистка должна была предстать в кадре обнаженной. Но Аринбасарова была воспитана в строгих традициях Средней Азии, поэтому наотрез отказалась раздеваться перед оператором.

И режиссер вошел в положение казахской артистки. Вместо нее на площадку пригласили дублершу. Вот только зрители не знали, на какие уловки пришлось пойти постановщику, чтобы Аринбасарова могла остаться верна своим принципам.

После премьеры картины на родине знаменитость буквально возненавидели. Соотечественники Аринбасаровой твердили, что та опозорила свой народ. На киностудию одно за другим приходили возмущенные послания. Урегулировать скандал удалось лишь после того, как раскрыли правду о съемочном процессе. Узнав, что в кадре была не Наталья Утевлевна, а другая актриса, жители Средней Азии сменили гнев на милость.