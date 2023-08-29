В этом фильме Гайдая один актер сыграл 11 персонажей: заметили не все

Актер Андрей Мягков, главным образом известный зрителям по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!» или «Служебный роман», на самом деле был мастером перевоплощений. Он не всегда играл только тихих представителей интеллигенции, а умел тонко чувствовать малейшие проявления своего персонажа и претворять их в жизнь, как это получилось, например, с ролью Алеши в «Братьях Карамазовых».

Но были в карьере Андрея Мягкова и совершенно удивительные фильмы. Например, в последней картине Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» он сыграл сразу 11 персонажей. Актеру досталась роль главы русской мафии по кличке Артист. Никто не знает, как он выглядит на самом деле, потому что преступник все время меняет внешность. Он предстает в образах Ленина, Брежнева, Хрущева. Гитлера, Наполеона и многих других. На каждое перевоплощение актеру приходилось тратить до восьми часов, и только в конце фильма он появился в своем привычном виде.