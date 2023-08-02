В этом фильме Гайдай дважды появился в кадре: его никто не узнал

Леонид Гайдай известен как один из самых талантливых советских режиссеров. Он подарил зрителям множество картин, которые считаются классикой кино во всем мире. При этом далеко не все знают, что постановщик нередко и сам снимался в своих лентах.

Так, в комедии «12 стульев» Гайдай исполнил эпизодическую роль. Он предстает перед зрителями в образе архивариуса Варфоломея Коробейникова, который появляется в первой части фильма. И зрители два раза видят режиссера на экране, ведь сначала за ордерами к нему приходит Остап Бендер, а позже — отец Федор, роль которого играет Михаил Пуговкин.

Поклонники однако не узнали легенду кинематографа. В кадре Гайдай появляется с бородой и в круглых очках — эта незначительная маскировка помогла ему спрятаться от публики. И лишь внимательные зрители, изучая титры после фильма, смогли обнаружить любимого режиссера.