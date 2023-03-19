В этом фильме Дарья Мороз сыграла вместе с матерью: ее заметил лишь внимательный (фото)

Дарья Мороз продолжила семейную династию и стала одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. Сегодня на ее счету значится внушительное количество самых разных ролей и проектов. При этом многие зрители не знают, что в копилке артистки есть картина, в которой ей довелось сниматься вместе со своей знаменитой матерью — Мариной Левтовой.

В 2000 году на экраны вышел последний проект именитого режиссера Георгия Данелии — «Фортуна». В комедии Мороз сыграла невесту Вадима — Машу Сорокину, а Левтовой досталась эпизодическая роль монахини, поэтому ее имя даже не посчитали нужным указать в титрах.

Вероятно, по этой причине только внимательный мог заметить, что на экране оказались мать и дочь. К слову, картина стала последней не только для режиссера, но и для 40-летней матери Мороз, вскоре трагически погибшей в аварии на снегоходе.