Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

7 февраля 2026 20:32
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

До сих пор слабо поддается логике.

Советская картина «Садко» Александра Птушко, завоевавшая приз Венецианского кинофестиваля, в 1950-х годах отправилась покорять американский прокат. Однако знакомство заокеанской публики с русской сказкой обернулось масштабным искажением оригинала.

«Диковинное существо очаровывает, вызывает суеверную жуть, выглядит так естественно, как будто существует на самом деле», — писали меж тем итальянские критики.

Организаторы проката не просто перевели диалоги, а фактически создали новый фильм, где от первоисточника осталась только яркая обертка. Под руководством режиссёра Роджера Кормана лента подверглась радикальной переработке.

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

Её переименовали в «Волшебное путешествие Синдбада», вырезали все сцены, указывающие на русское происхождение истории, и даже досняли новые эпизоды с американскими актёрами. В результате хронометраж сократился с 90 до 79 минут, а действие перенесли в вымышленный город Копасанд.

Особенно курьёзной стала участь создателей и актёров. Их имена в титрах были изменены до неузнаваемости. Лидия Вертинская, исполнившая роль Птицы-Феникс, превратилась в Люсиль Вертицию. Сергей Столяров стал Эдвардом Столаром, Алла Ларионова — Анной Лэрион, а режиссёр Александр Птушко — Альфредом Поско.

Эти бессмысленные и нелепые трансформации, лишённые какой-либо логики, сегодня выглядят как образец неуважения к чужой культуре и труду кинематографистов, навсегда оставшись постыдным курьёзом в истории Голливуда.

Фото: Кадр из фильма «Садко» (1952)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Читать дальше 20 февраля 2026
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше