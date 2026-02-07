До сих пор слабо поддается логике.

Советская картина «Садко» Александра Птушко, завоевавшая приз Венецианского кинофестиваля, в 1950-х годах отправилась покорять американский прокат. Однако знакомство заокеанской публики с русской сказкой обернулось масштабным искажением оригинала.

«Диковинное существо очаровывает, вызывает суеверную жуть, выглядит так естественно, как будто существует на самом деле», — писали меж тем итальянские критики.

Организаторы проката не просто перевели диалоги, а фактически создали новый фильм, где от первоисточника осталась только яркая обертка. Под руководством режиссёра Роджера Кормана лента подверглась радикальной переработке.

Её переименовали в «Волшебное путешествие Синдбада», вырезали все сцены, указывающие на русское происхождение истории, и даже досняли новые эпизоды с американскими актёрами. В результате хронометраж сократился с 90 до 79 минут, а действие перенесли в вымышленный город Копасанд.

Особенно курьёзной стала участь создателей и актёров. Их имена в титрах были изменены до неузнаваемости. Лидия Вертинская, исполнившая роль Птицы-Феникс, превратилась в Люсиль Вертицию. Сергей Столяров стал Эдвардом Столаром, Алла Ларионова — Анной Лэрион, а режиссёр Александр Птушко — Альфредом Поско.

Эти бессмысленные и нелепые трансформации, лишённые какой-либо логики, сегодня выглядят как образец неуважения к чужой культуре и труду кинематографистов, навсегда оставшись постыдным курьёзом в истории Голливуда.